Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13-15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Nicosia Group Kıbrıs Kupası, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.



KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Kemal Çayanoğlu (Binatlı YSK)

1 Maç

Batu Şahdur (Düzkaya KOSK)

3 Maç

Sabahiddin Özbek (Çetinkaya TSK)

3 Maç

Ünal Kırmızıyüz (Sipahi TSK)

3 Maç

Muhammet Çebi (Sipahi TSK)

3 Maç

Emre Sünmez (Sipahi TSK)

3 Maç

Berkay Ali Yavuz (Yılmazköy SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Azmi Coşkun (Lefke TSK)

1 Maç

Murat Efe (Sipahi TSK)

3 Maç

Uğur Hudut (Binatlı YSK)

3 Maç

Ahmet Kurtcu (Gönyeli SK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Arda Kortay (Küçük Kaymaklı TSK)

Kaan Savaşkan (Lefke TSK)

Burçin Kerimoğulları (Yeniboğaziçi DSK)

Ali Nazlıoğlu (Girne Halk Evi)

Aşkın Kavaklı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Semih Ünaldı (Lefke TSK)

Şenol Şöför (Mağusa Türk Gücü)

Halil Uçar (Mağusa Türk Gücü)

Yakup Şen (Yenicami AK)

Muhammet Emin Işık (Mağusa Türk Gücü)

Kadir Görcan (Yalova SK)

Arda Yatman (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Arda Bayram (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Muhammet Sait Kartopu (Çetinkaya TSK)

Batuhan Serbülent Eker (Hamitköy ŞHSK)

Yusuf Tunceli (Mesarya SK)

Kutlu Önal (Girne Halk Evi)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 12.03.2022 tarihinde Yenierenköy Stadı’nda oynanan Sipahi TSK – L. Gençler Birliği SK Turkcell U15 Ligi’nde 8.grup müsabakasında yedek kulübesinden koşarak sahaya giren ve rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Sipahi TSK 115906 lisans numaralı futbolcusu Hakan Çebi’ye DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 41 (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 12.03.2022 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK – Hamitköy ŞHSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında hakeme ağır hareket ve küfürler sarf etmesi nedeniyle oyundan ihraç edilmesini müteakip 2.yardımcı hakemin göğsüne vurduğu raporlardan tespit edilen Hamitköy ŞHSK 114983 lisans numaralı futbolcusu Mahmut Aldemir’e DT 41 (1) ve DT 44(1) ihlallerinden dolayı 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 12.03.2022 tarihinde Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya KOSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında hakemlere ağır hakaret ve küfürler sarf ettiği, keza hakemi ittiği raporlardan tespit edilen Düzkaya KOSK 112204 lisans numaralı futbolcusu Oğuzhan Demir’e DT 41(1) ve DT44 (1) ihlallerinden dolayı DT 41 (1) ve 44 (2) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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18/03/2022 14:08