Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-25-26-27 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Alper Kapan (Gönyeli SK)

2 Maç

Anıljan Jorayev (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

2 Maç

Beyaz İneci (Yalova SK)

2 Maç

Bosse Adam Cedric Kore (Yonpaş Dumlupınar TSK)

2 Maç

Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Furkan Doğru (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

İbrahim Güder (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç

Mehmet Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç

Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK)

1 Maç

Yusuf Tuluk (Yalova SK)

1 Maç



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Kaşifoğlu (Ozanköy SK)

1 Maç

Ahmet Kocayiğit (Gönyeli SK)

2 Maç

Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar TSK)

2 Maç

Hüseyin Mertol (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

Suat Erosal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ali Üçtaş (Yenicami AK) Doruk Latif (Yonpaş Dumlupınar TSK) Dursun Ali Karal (Esentepe KKSK) Ertu Gazi (Ozanköy SK) Eyyüp Öztep (Türk Ocağı Limasol) Gökdeniz Bayraktar (Pera L. Gençler Birliği SK) Hüseyin Konyalıoğlu (Lapta TBSK) Hüseyin Özbilen (Geçitkale GSK) İdris Yekli (Yenicami AK) Kutlu Önal (Girne Halk Evi) Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı Limasol) Mustafa Yaşar (Girne Halk Evi) Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK) Reşitcan Teciman (Ünimar Maraş GSK) Rifat Emirhan (Geçitkale GSK) Selçuk Dilik (Yalova SK) Şahin Erol (Mormenekşe GBSK)

1) 25.11.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya SK ile Alsancak Yeşilova SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig karşılaşmasında 115729 lisans numaralı Alsancak Yeşilova SK oyuncusu Doğan Şakalak’ın müsabaka hakemine yönelik göğsünü iki eliyle sert şekilde iterek gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve darp eylemi hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Dolayısı ile ilgili oyuncunun DT 44’ü ihlal ettiği ve DT 44 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2) 26.11.2023 tarihinde Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan, Miracle Değirmenlik SK – M. Hacıali Yılmazköy SK AKSA 1.Lig müsabakasının bitişine müteakip yaşanan saha olayları, Yönetim Kurulu’nun DS-8/2023-2024 sayılı kararı ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Sevk kararına istinaden konuya ilişkin gözlemci raporlarını değerlendirmiş bulunmaktayız. Yapılan inceleme neticesinde, maçın bitimine müteakip her iki takım seyircileri ve genç takım futbolcularının oyun alanına girdiği, aralarında kısa süreli gerginlik ve sözlü saldırı olduğu ve emniyet güçlerinin yoğun çabası ile olayların sonlandırıldığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Keza, her iki kulüp tarafından yapılan yazılı savunmalarını da değerlendirdikten sonra disiplin ihlalinin her iki takım için ilk kez işlendiğinden dolayı, fırsat vermeyi uygun bularak her iki kulübün de DT 52 (1) (a) ve (b)’yi ihlal etmeleri nedeni ile 52 (2) ve (10) uyarınca Miracle Değirmenlik SK ve M. Hacıali Yılmazköy SK’ye, ayrı ayrı 10,000 (On Bin Türk Lirası) TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 26.11.2023 tarihinde, Gönyeli Stadı’nda oynanan Gönyeli SK – Yalova SK AKSA 1.Lig müsabakasında, teknik alanı ihlal etmek suretiyle oyun alanına giren ve hakeme ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettikten sonra saldırmaya teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Gönyeli SK antrenörü Mehmet Aşık’a, DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 41 (1) (a) ve 44 (2) uyarınca, ilgili disiplin ihlalinin teşebbüste kaldığı dikkate aldıktan sonra, 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı

01/12/2023 14:26