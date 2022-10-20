Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Tayfun Doğan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Sercan Çoban (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK)

2 Maç Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Burhan Özalemdar (Mesarya SK)

1 Maç Mustafa Baydoğan (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Serkan Tebelleşol (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Muhammed Ensar Bek (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç İlhan Arcın (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 15/10/2022 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Ünimar Maraş GSK – Esentepe KKSK AKSA 1.Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusunun boğazını sıkmak suretiyle darp ettiği, raporlardan tespit edilen Esentepe KKSK 112832 lisans numaralı futbolcusu Mustafa Soytürk’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 08/10/2022 tarihinde Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda oynanan Yenierenköy TSK – Yeniboğaziçi DSK AKSA 1. Lig müsabakası, 13/10/2022 tarihinde Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olmasına rağmen, maçla ilgili görüntüleri Federasyona geç ulaşması ve müsabaka hakemi ile görüntülerin çelişkili olduğu belirtilerek, DS-4/2022-2023 sevk numarası ile Yönetim Kurulunun DT 85’ maddesinin 1. Fıkrası uyarınca yargılamanın iadesine karar verilmiştir.

Kurulumuza yapılan sevke istinaden izlemiş olduğumuz görüntüler neticesinde, hakem kararı ile

çelişen herhangi bir tespitimiz olmamıştır. Ancak Yenierenköy TSK’nın 9 numaralı futbolcusu

Tugay Yavuz’un, birden çok kez darp fiili işlediği ve olayı soğutmak yerine ısrarla ve yeniden vurmak maksatlı Yeniboğaziçi futbolcusunun, yanına gitmeye çalıştığını tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu nedenle, Yenierenköy TSK 110903 lisans numaralı futbolcusu Tugay Yavuz’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Keza, Yeniboğaziçi DSK 102616 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Çağakan’nın, 08/10/2022 tarihli hakem raporuna göre, rakip takım futbolcusu ile itiştiği, keza devamında başka bir takım futbolcusunun boğazına yönelik bir hareketi olduğu ve darp fiilini işlediği tespit edilmiş olup, yaşanan olayla ilgili tekrardan hakemin sözlü beyanları da dinlenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, Yeniboğaziçi DSK 102616 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Çağakan ile ilgili Kurulumuz tarafından verilen 13/10/2022 tarihli karar aynen geçerli olmasına;

Yine aynı maçta ihraç edilen Yeniboğaziçi DSK 100297 lisans numaralı futbolcusu Ramadan Ağdaç ile ilgili de her türlü şüpheden ari bir şekilde rakip takım futbolcusuna fiili müdahalede bulunduğu ve darp fiilini işlediğini tespit etmiş olduğumuz cihetle, 13/10/2022 tarihli karar aynen geçerli olduğuna oybirliği ile karar verilmiş bulunmaktayız.

3) 15/10/2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında yerdeki rakibinin yüzüne tokat atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen Miracle Değirmenlik SK 112329 lisans numaralı futbolcusu Osman Erbay’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 15/10/2022 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında çift sarı karttan sonra oyundan ihraç edilmesini müteakip hakeme yönelik ağır hakaret, küfür ve tehditlerde bulunduğu, keza hakeme saldırmaya teşebbüs edip, hakem soyunma odasına giderek küfür ve tehditlerine devam ettiği raporlardan tespit edilen China Bazaar Gençlik Gücü TSK 113269 lisans numaralı futbolcusu Murat Kılınç’a, DT 88/4 ve 41 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 88/4 ve 41 (1) (A) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 15/10/2022 tarihinde İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda oynanan İncirli SK – Miracle Karşıyaka ASK, AKSA A2 1.Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna kafa atmak suretiyle darp ettiği raporlardan tespit edilen, İncirli SK 113968 lisans numaralı futbolcusu Kaan Evleksiz’e DT 44(1)’in ihlalinden dolayı, DT 44 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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20/10/2022 15:33