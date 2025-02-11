Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 Şubat – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Şükrü Sönmez (Yenicami AK)

1 Maç

Ayer Dora (Lefke TSK)

2 Maç

Beyaz İneci (Yalova SK)

1 Maç

Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

Deniz Cömert (Yalova SK)

3 Maç

Ege Yalap (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

Ender İdris Yıldırım (Maraş GSK)

1 Maç

Eren Kandemir (Çanakkale TSK)

2 Maç

Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)

3 Maç

Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Mert Baran Mutlu (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç

Nisan Kamçılı (Yenicami AK)

2 Maç

Nurhayat Canlıer (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Özlem Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor)

1 Maç

Ufuk Şimşek (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

Yaşar Tosun (Mesarya SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Evrim Belge (Maraş GSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Adem Uçar Hamitköy ŞHSK

Ahmet Can Kırşan Mormenekşe GBSK

Ali Gürtaç Vadili TÇBSK

Arda Eren Metin Doğan Türk Birliği

Benyamin Kalantarı Mormenekşe GBSK

Buğra Uluğ Doğan Türk Birliği

Burak Koçar Türk Ocağı Limasol SK

Chıkezei Miracle Nwaorisa Miracle Değirmenlik SK

Efe Çopur Atoll Kozanköy KSK

Hascan Kırmaz Yenicami AK

Mehmet Ada Arıkan Esentepe KKSK

Mehmet Gürlü Mağusa Türk Gücü

Mejdi Direniş Alsancak Yeşilova SK

Onur Çelik Düzkaya KOSK

Selami Barış Güney Northernland Dipkarpaz SK

Suphi Duran Northernland Dipkarpaz SK

Süleyman Sarı Lefke TSK

Şükrü Hilmi Erdoğan Miracle Değirmenlik SK

Tahsin Denizsever Binatlı YSK

Tony Ejike Obia Mesarya SK

Türkkan Delideniz Çetinkaya TSK

Umut İlgün Çanakkale TSK

Yunus Kalaycı Maraş GSK

Yusuf Pehlivanoğlu Cihangir GSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Savaş ÇAKICI

KTFF Disiplin Kurulu Başkanvekili