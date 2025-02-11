Disiplin Kurulu kararları açıklandı
11/02/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7 Şubat – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Şükrü Sönmez (Yenicami AK)
1 Maç
Ayer Dora (Lefke TSK)
2 Maç
Beyaz İneci (Yalova SK)
1 Maç
Burak Çakmak (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
Deniz Cömert (Yalova SK)
3 Maç
Ege Yalap (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
Ender İdris Yıldırım (Maraş GSK)
1 Maç
Eren Kandemir (Çanakkale TSK)
2 Maç
Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)
3 Maç
Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
Mert Baran Mutlu (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
Nisan Kamçılı (Yenicami AK)
2 Maç
Nurhayat Canlıer (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Özlem Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
Rasım Çalış (1461 İskele Trabzonspor)
1 Maç
Ufuk Şimşek (Mağusa Türk Gücü)
1 Maç
Yaşar Tosun (Mesarya SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Evrim Belge (Maraş GSK)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU KULÜP
Adem Uçar Hamitköy ŞHSK
Ahmet Can Kırşan Mormenekşe GBSK
Ali Gürtaç Vadili TÇBSK
Arda Eren Metin Doğan Türk Birliği
Benyamin Kalantarı Mormenekşe GBSK
Buğra Uluğ Doğan Türk Birliği
Burak Koçar Türk Ocağı Limasol SK
Chıkezei Miracle Nwaorisa Miracle Değirmenlik SK
Efe Çopur Atoll Kozanköy KSK
Hascan Kırmaz Yenicami AK
Mehmet Ada Arıkan Esentepe KKSK
Mehmet Gürlü Mağusa Türk Gücü
Mejdi Direniş Alsancak Yeşilova SK
Onur Çelik Düzkaya KOSK
Selami Barış Güney Northernland Dipkarpaz SK
Suphi Duran Northernland Dipkarpaz SK
Süleyman Sarı Lefke TSK
Şükrü Hilmi Erdoğan Miracle Değirmenlik SK
Tahsin Denizsever Binatlı YSK
Tony Ejike Obia Mesarya SK
Türkkan Delideniz Çetinkaya TSK
Umut İlgün Çanakkale TSK
Yunus Kalaycı Maraş GSK
Yusuf Pehlivanoğlu Cihangir GSK
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
Bilgi ve gereği rica olunur.
Av. Savaş ÇAKICI
KTFF Disiplin Kurulu Başkanvekili