Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 1-2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Batu Tekin (Geçitkale GSK)

1 Maç Berk Yücetürk (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

1 Maç Cem Eren Serengil (Yalova SK)

2 Maç Duran Başak (Ozanköy SK)

1 Maç Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç Mehmet Göktaş (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç Mustafa Gedik (Northernland Dipkarpaz SK)

1 Maç Mustafa Kabişteke (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç Onur Çelik (Düzkaya KOSK)

2 Maç Orkhan Aghazada (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç Salih Üstün (Düzkaya KOSK)

2 Maç Sertan Kurukafa (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Varol Köse (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hasan Kalkanlı (Binatlı YSK)

1 Maç Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Mehmet Terazili (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Talat Şentürk (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ahmet Said Çetin (Girne Halk Evi) Bahadır Göçben (Küçük Kaymaklı TSK) Barış Küçük (M. Hacıali Yılmazköy SK) Bartu Güneş (Pera L. Gençler Birliği SK) Batuhan Bal (Düzkaya KOSK) Enes Yeltekin (Binatlı YSK) Erencan Kalkan (Mağusa Türk Gücü) İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK) Mehmet Ali Aylanç (Pera L. Gençler Birliği SK) Mehmet Ali Öztemiz (Mesarya SK) Mehmet Cemil Genç (Ozanköy SK) Necati Genç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka ASK) Rahmi Çelik (Miracle Karşıyaka ASK) Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK) Serkan Tebelleşol (Ünimar Maraş GSK) Serkan Tomuk (Mesarya SK) Sinan Uzun (M. Hacıali Yılmazköy SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 03.12.2023 tarihinde Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda oynanan Binatlı YSK – Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasının 90.dakikasında 2936 lisans numaralı Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisi Soner Potak’ın müsabaka hakemi Güneş Demir’e karşı hakaret edip saldırgan tavır sergilediği hakem ve gözlemci raporları ışığında tespit edilmiştir. Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisinin müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözler ve kırmızı kart ile cezalandırıldıktan sonra sergilemiş olduğu tavırlar ile DT 41/1 maddesini ihlal ettiği aşikar bir şekilde anlaşılmaktadır.

Belirtmek gerekir ki hem genç hem de kadın olan müsabaka hakemine yönelik Ünimar Maraş GSK kulüp görevlisi tarafından sergilenmiş olan söylem ve eylemler kurulumuz tarafından ağırlaştırıcı bir unsur olarak dikkate alınmıştır.

Dolayısı ile kurulumuz DT 44/1’i ihlal eden Ünimar Maraş GSK sağlık görevlisi Soner Potak’a DT 41/1-c uyarınca 8 (sekiz) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı