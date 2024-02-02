Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-29 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Arda Güler (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç Ateş Tatar (Yonpaş Dumlupınar TSK)

2 Maç Cengiz Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

2 Maç Halil Boran Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç Hüseyin Akçal (Esentepe KKSK)

1 Maç Hüseyin Özbilen (Geçitkale GSK)

1 Maç Leman Akan (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

1 Maç Oktay Taşçı (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Ramazan Karataş (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Ramazan Kılıç (Miracle Karşıyaka ASK)

3 Maç Sami Yusuf Dolu (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Selahattin İpek (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hakan Öztavşanlılar (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Hasan Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç Hasan Topaloğlu (Lefke TSK)

1 Maç Orhan Ulaş (Doğukent SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Ahmet Hellaç (Ünimar Maraş GSK) Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK) Deniz Kibar (Esentepe KKSK) Ediz Güliçli (Doğan Türk Birliği) Emre Bayırlı (Düzkaya KOSK) Ernest Velilyayev (Pera L. Gençler Birliği SK) Gökhan Kocabaş (Ozanköy SK) Hüseyin Paşa (Yenicami AK) Hüseyin Şeref (Yeniboğaziçi DSK) Mahmut Aldemir (Hamitköy ŞHSK) Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) Mehmet Erol (Yonpaş Dumlupınar TSK) Mert Ateş (Mesarya SK) Mustafa Berke Aktaş (Mesarya SK) Oğuz Göktaş (Esentepe KKSK) Osman Kırmızı (Pera L. Gençler Birliği SK) Ömer Bayraktar (Gönyeli SK) Samet Akrep (Göçmenköy İYSK) Tuğberk Karataş (Türk Ocağı Limasol) Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği) Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) KTFF Soruşturma merci tarafından 30.01.2024 tarihinde DS-12/2023-2024 sevk numaralı disiplin sevki kurulumuzca değerlendirilmiştir.

27.01.2024 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA A2 Süper lig müsabakasında 3734 lisans numaralı China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un müsabaka hakemine yönelik saldırı eylemi ile küfür, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren söylemleri hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Ayrıca 31.01.2024 tarihinde China Bazaar Gençlik Gücü TSK Başkanı Osman Karamanlı tarafından Kurulumuza hitaben kaleme almış olduğu yazılı müdafaası da Kurulumuzca tetkik ve tezekkür edilmiştir.

Kurulumuz, tüm raporları ve müdafaayı birlikte değerlendirdiği vakit China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un DT 41’ü ihlal ettiğine oybirliği ile kanaat getirdikten sonra olayın oluş şekli, tansiyonu yüksek oluşu, futbolun doğası gereği ciddi şekilde bedensel zarara uğrayan futbolcuları olduğu ve China Bazaar Gençlik Gücü Başkanı Osman Karamanlı’nın kaleme aldığı müdafaada belirttiği şekilde yönetici Naim Akbulut’un çok pişman olduğu gerçeklerinden hareketle Naim Akbulut’un DT 41/1/b uyarınca 45 (Kırk Beş) gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.

2) 28.01.2024 tarihinde Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan Ozanköy SK ve Mormenekşe GBSK takımları arasında oynanan AKSA A2 1.Lig müsabakasında 113999 lisans numaralı Ozanköy SK oyuncusu Osman Mavideniz’in rakibi tarafından faule maruz kaldıktan sonra rakibine kafa vurduğu hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Dolayısı ile 113999 lisans numaralı Ozanköy SK oyuncusu Osman Mavideniz’in DT 44’ü ihlal ettiğine ve DT 44/1/a uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Cemal GÜNDÜZ

KTFF Disiplin Kurulu Başkanvekili