Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24 – 27 Ocak tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Arda Ateş (Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Berk Kaşif (Lefke TSK)

2 Maç

Cantuğ Kınacı (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)

2 Maç

Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

Gökhan Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova SK)

3 Maç

Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Salih Sönmez (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Şahin Satur (Göçmenköy İYSK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Enver Faris (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

Cenk Osman Şeren (Maraş GSK)

1 Maç

Doğuş Civisilli (DND L. Gençler Birliği SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU

KULÜP

Ahmet Hatay

Çetinkaya TSK

Ahmet Sönmez

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Alihan Ak

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Aras Uysal

Maraş GSK

Azad Akın

Lapta TBSK

Berkem Nurdal

Gönyeli SK

Burak Çakmak

Hamitköy ŞHSK

Cafer Özerdemli

Mormenekşe GBSK

Cenk Yılmaz

Karşıyaka SK

Çağatay Zengin

Mormenekşe GBSK

Deniz Kibar

Esentepe KKSK

Doğukan Demirman

Doğan Türk Birliği

Doğukan Kızılyürek

Binatlı YSK

Efe Kanat

DND L. Gençler Birliği SK

Ekrem Zabitler

Çanakkale TSK

Erdem Emir

Göçmenköy İYSK

Eyyüp Öztep

Karşıyaka SK

Furkan Döşoğlu

DND L. Gençler Birliği SK

Gökhan Özer

Küçük Kaymaklı TSK

Hakan Baldan

Miracle Değirmenlik SK

Halit Şakalak

Alsancak Yeşilova SK

Hasan Emre Akdeniz

Northernland Dipkarpaz SK

İbrahim Halil Yılmaz

Cihangir GSK

İzder Kutay

Atoll Kozanköy KSK

Mahmut İneci

Gönyeli SK

Mehmet Ali Avcı

Vadili TÇBSK

Mehmet Bahattin Zaim

Binatlı YSK

Mehmet Can İşlek

Hamitköy ŞHSK

Mehmet Çavuş

Serveroğlu Geçitkale GSK

Mehmet Sert

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Mehmet Söker

M. Hacıali Yılmazköy SK

Muammer Tip

Çetinkaya TSK

Mustafa Vardi

Miracle Değirmenlik SK

Salih Babaç

Miracle Değirmenlik SK

Salih Sakallı

Hamitköy ŞHSK

Timur Mıdık

Mağusa Türk Gücü

Ufuk Şimşek

Mağusa Türk Gücü

Yusufcan Kadir Ersancak

Çanakkale TSK

Zihni Temelci

Mağusa Türk Gücü