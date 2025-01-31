Disiplin Kurulu kararları açıklandı
31/01/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24 – 27 Ocak tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı.
AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Arda Ateş (Alsancak Yeşilova SK)
1 Maç
Berk Kaşif (Lefke TSK)
2 Maç
Cantuğ Kınacı (Doğan Türk Birliği)
1 Maç
Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)
2 Maç
Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol SK)
1 Maç
Gökhan Sarıoğlu (Alsancak Yeşilova SK)
3 Maç
Mehmet Nur Kaylak (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
Salih Sönmez (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
Şahin Satur (Göçmenköy İYSK)
3 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Enver Faris (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
Cenk Osman Şeren (Maraş GSK)
1 Maç
Doğuş Civisilli (DND L. Gençler Birliği SK)
2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU
KULÜP
Ahmet Hatay
Çetinkaya TSK
Ahmet Sönmez
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Alihan Ak
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Aras Uysal
Maraş GSK
Azad Akın
Lapta TBSK
Berkem Nurdal
Gönyeli SK
Burak Çakmak
Hamitköy ŞHSK
Cafer Özerdemli
Mormenekşe GBSK
Cenk Yılmaz
Karşıyaka SK
Çağatay Zengin
Mormenekşe GBSK
Deniz Kibar
Esentepe KKSK
Doğukan Demirman
Doğan Türk Birliği
Doğukan Kızılyürek
Binatlı YSK
Efe Kanat
DND L. Gençler Birliği SK
Ekrem Zabitler
Çanakkale TSK
Erdem Emir
Göçmenköy İYSK
Eyyüp Öztep
Karşıyaka SK
Furkan Döşoğlu
DND L. Gençler Birliği SK
Gökhan Özer
Küçük Kaymaklı TSK
Hakan Baldan
Miracle Değirmenlik SK
Halit Şakalak
Alsancak Yeşilova SK
Hasan Emre Akdeniz
Northernland Dipkarpaz SK
İbrahim Halil Yılmaz
Cihangir GSK
İzder Kutay
Atoll Kozanköy KSK
Mahmut İneci
Gönyeli SK
Mehmet Ali Avcı
Vadili TÇBSK
Mehmet Bahattin Zaim
Binatlı YSK
Mehmet Can İşlek
Hamitköy ŞHSK
Mehmet Çavuş
Serveroğlu Geçitkale GSK
Mehmet Sert
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Mehmet Söker
M. Hacıali Yılmazköy SK
Muammer Tip
Çetinkaya TSK
Mustafa Vardi
Miracle Değirmenlik SK
Salih Babaç
Miracle Değirmenlik SK
Salih Sakallı
Hamitköy ŞHSK
Timur Mıdık
Mağusa Türk Gücü
Ufuk Şimşek
Mağusa Türk Gücü
Yusufcan Kadir Ersancak
Çanakkale TSK
Zihni Temelci
Mağusa Türk Gücü