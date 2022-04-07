Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-3-5-6 Nisan 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Hüseyin Taşçı (Göçmenköy İYSK)

1 Maç Yaşar Alşan (Binatlı YSK)

1 Maç Batuhan Müsbah (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç Bayram Arıkhan (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç Beşir Ndiaye (L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Hüseyin Yeşilbaş (Maraş GSK)

1 Maç Ramal Ismayıllı (Bostancı Bağcıl SK)

2 Maç Ahmet Sami Karakaş (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Orhan Bayandursun (Esentepe KKSK)

2 Maç Demir Moda (Hamitköy ŞHSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mustafa İnanç (Maraş GSK) Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK) Mehmet Ali Aylanç (L. Gençler Birliği SK) Yunus Yeşilırmak (Binatlı YSK) Yunus Emre İleli (Türk Ocağı Limasol) Uğur Naci Gök (Mağusa Türk Gücü) Sercan Demirman (Doğan Türk Birliği) Aykut Esmeraslan (Lefke TSK) Uğurcan Başayak (Düzkaya KOSK) Hascan Kırmaz (Yenicami AK) Chigozie Armstrong Chidi (Lefke TSK) Mustafa Gardiyanoğlu (Baf Ülkü Yurdu) Muzaffer Khan (Mağusa Türk Gücü) Sedat Akar (İncirli SK) Mustafa Baydoğan (L. Gençler Birliği SK) Şahin Erdoğan (Esentepe KKSK) Hamdi İşkey (Yalova SK) İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK) Hüseyin Deynekli (Esentepe KKSK) Ahmet Can Kırşan (SFC Dörtyol SK) Mertkan Tatar (Maraş GSK) Görkem Kocayiğit (Gönyeli SK) Salih Giritli (Binatlı YSK) Drissa Keita (Yenicami AK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 02/04/2022 tarihinde Gönyeli Stadı’nda 16646 maç numarası ile Gönyeli SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen Gönyeli SK yöneticisi 4538 lisans numaralı küfür ve tehdit eylemleriyle DT 41’i; ihlal ettiği hakem ve gözlemci raporlarıyla sabit olup adı geçen Gönyeli SK yöneticisi Oğuz Kulan’a DT 41 (1) ( B) uyarınca 30 gün süreyle hak mahrumiyeti cezası verilmesine,

2) 03/04/2022 tarihinde 16888 maç numarası ile Cihangir GSK ile Mesarya SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakası sonrasında her iki kulüp oyuncularının rakiplerine karşı saldırı ve darp fillerinin sonucunda KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı 44. maddesi uyarınca Kurulumuza 19/2021-2022 sayılı sevk kararı ışığında Cihangir GSK’nin 113023 lisans numaralı futbolcusu Turan Eskidemir ve 112637 lisans numaralı futbolcusu Bekir Topuz ile Mesarya SK’nin 111622 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Yaman ve 113746 lisans numaralı futbolcusu Seyhan Karadağ kurulumuza sevk edilmişledir.

Saldırı ve darp fillerinden savunma maksatlı kurulumuz huzurundaki toplantıya davet edilmiş olan her iki takım futbolcuları ve/veya kulüp yetkilileri toplantıya icabet etmemişlerdir. Kurulumuz yaşanan olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarını tefekkür ettikten sonra Cihangir GSK’nin 113023 numaralı futbolcusu Turan Eskidemir ve 112637 lisans numaralı futbolcusu Bekir Topuz ile Mesarya SK’nin111622 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Yaman ve 113746 lisans numaralı futbolcusu Seyhan Karadağ’ın DT 44’ü ihlal ettiklerinden dolayı yukarıda lisans numarası verilmiş olan her iki takım futbolcularına DT 44 (1) (a) uyarınca 5’er resmi müsabakada men cezası verilmesine karar verilmiştir.

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07/04/2022 16:39