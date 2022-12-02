Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 25-28 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Başkanvekili Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Kemal Molla (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Tahir Özaşık (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Serhat Hacı Coşku (Lefke TSK)

2 Maç Buğra Gürses (Lefke TSK)

1 Maç Egemen Nurali (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç Darbaz Dönmezsoy (Binatlı YSK)

2 Maç Ahmet Çağer (Düzkaya KOSK)

1 Maç Halit Özcezarlı (İncirli SK)

1 Maç Tuğberk Karataş (Lapta TBSK)

2 Maç Abdulaziz Köse (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç Mahmut Furkan Salk (Lapta TBSK)

1 Maç Baran Ayhan Gövler (Lapta TBSK)

1 Maç Eşref Özkul (Girne Halk Evi)

1 Maç Ahmet Gök (Esentepe KKSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Özbay Abik (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Ali Dana (Lefke TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Burak Emir (Çetinkaya TSK) Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK) Çağdaş Arslan (Binatlı YSK) Tuğhan Can Kölemenoğlu (İncirli SK) Kadir Çetinkaya (Gönyeli SK) Berat Kurtay (Dörtyol SK) Yakup Şen (Yenicami AK) Ramazan Karataş (Ünimar Maraş GSK) Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü) Abdullah Çomunoğlu (Merit Alsancak Yeşilova SK) Hasan Emre Akdeniz (Yenierenköy TSK) Ahmet Can Kırşan (Mormenekşe GBSK) Hilmi Arıtan (Binatlı YSK) Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK) Yaşar Yıldırım (Ünimar Maraş GSK) Ramal Ismayilli (Yalova SK) Arda Yıldız (Çetinkaya TSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI



1) 26.11.2022 tarihinde, Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Mesarya SK - Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusu ile sözlü tartışmaya giren ve sonrasında rakibinin boğazını sert bir şekilde sıkıp, yine sert bir şekilde rakibini ittiği raporlardan tespit edilen Miracle Değirmenlik SK 113921 lisans numaralı futbolcusu Suha Güngör’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2) 26.11.2022 tarihinde Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Mesarya SK - Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusu ile sözlü tartışmaya girdiği ve sonrasında rakibinin boğazını sert bir şekilde sıkarak rakibini ittiği raporlardan tespit edilen Mesarya SK 114652 lisans numaralı futbolcusu Abdullah Şengül’e DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 27.11.2022 tarihinde, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya KOSK – Dörtyol SK AKSA 1. Lig A takım müsabakasında, hakeme yönelik sarf ettiği sözler ve saldırgan davranışları nedeniyle oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesine müteakip hakeme yönelik küfür ve tehdit içerikli sözler sarf edip, hakemin üzerine saldırdığı raporlardan tespit edilen Dörtyol S.K. 3692 lisans numaralı yöneticisi Erhan Öztürk’e DT 35 (1) ve 44 (1) ihlallerinden dolayı DT 35 (1) (b) ve 44 (3) uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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02/12/2022 16:39