Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ahmet Ali Koçak (Doğukent SK)

1 Maç Hüseyin Cevdet Demirel (Doğukent SK)

1 Maç Hüsamettin Çekmecelioğlu (Türkmenköy ASK)

2 Maç Hüseyin Lord (Lefke TSK)

1 Maç Hüseyin Ayaz (Sipahi TSK)

1 Maç Cuma Çoban (Sipahi TSK)

2 Maç Batuhan Calban (Çetinkaya TSK)

1 Maç Assane Diatta (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç Can Polat İnceler (Türk Ocağı Limasol)

3 Maç Arda Gürses (Lefke TSK)

1 Maç Mustafa Gül (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Burak Karabacak (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Deran Soydan (Düzkaya KOSK)

3 Maç Mehmet Osman Sancak (Baf Ülkü Yurdu)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Mehmet Maraba (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya SK)

3 Maç Erhan Dağgül (Pera L. Gençler Birliği SK)

3 Maç İsmail Reha And (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç Zihni Özçetiner (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç Tolgan Altıntaç (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mustafa Kemal Atlar (Doğan Türk Birliği) Yusuf Altıner (Mesarya SK) Burak Emir (Çetinkaya TSK) Mehmet Kaygısız (Küçük Kaymaklı TSK) Aziz Özsakallı (Binatlı YSK) Mustafa Tahsildaroğulları (Lefke TSK) Salih Zencirkıran (Düzkaya KOSK) Olgun Tekbıyık (Yeniboğaziçi DSK) Salih Adakan (Hamitköy ŞHSK) Vakkas Kaynarca (Alsancak Yeşilova SK) İsmet Osman Özalp (Pera L. Gençler Birliği SK) Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği) Salih Sakallı (Hamitköy ŞHSK) Sinan Dere (Hamitköy ŞHSK) Umutcan Tuna (Miracle Değirmenlik SK) Hüseyin Kasaboğlu (Mesarya SK) Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü) Süleyman Efe Kahraman (Dem’s Cons. Çanakkale TSK) Furkan Taşkıran (Küçük Kaymaklı TSK) Nedim Ateş (Hamitköy ŞHSK) Serhat Ataş (Ozanköy SK) Eren Akıllı (Miracle Karşıyaka ASK) Efe Şükrü Türkel (Gönyeli SK) Ali Atıcı (Yenicami AK) Ertuğrul Er (Gönyeli SK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 16.12.2023 tarihinde oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan karşılaşmanın 49. dakikasında Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Hasan Kaya, top oyunda değilken rakip takım oyuncusuna yumruk vurmak suretiyle ihraç edilmiştir. Yine ilgili futbolcunun ihraç edildikten sonra saldırgan hareketlerine devam ederek kulübelere yumruk vurduğu hakem raporundan tespit edilmiştir. Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde Baf Ülkü Yurdu oyuncusuna Hasan Kaya’nın DT. md.44/ 1 (A) maddesini ihlal ettiği kanaatine varmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Hasan Kaya’ya 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 16.12.2023 tarihinde oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında M. Hacıali Yılmazköy SK oyuncusu Cengizhan Kurt’un top oyunda olmadığı bir esnada rakip takımın 8 numaralı oyuncusu Arda Öztinen’in kafasına yumruk attığı gözlemci ve hakem raporlarından tespit edilmiştir. Yine Cengizhan Kurt’un rakip oyuncu yerde iken yumruk vurmaya devam etmesi ağırlaştırıcı olarak Kurulumuz tarafından dikkate alınmıştır. Yapılan değerlendirmede DT. Md. 44/1 (A)’nın ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak M. Hacıali Yılmazköy oyuncusu Cengizhan Kurt’un 7 resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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