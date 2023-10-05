Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

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05/10/2023

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Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29 Eylül – 2 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ebimobowei Peter (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç

Mikail Sivri (Cihangir GSK)
1 Maç

Yusuf Kondoz (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Ahmet Berk Atakan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
2 Maç

Şerif Köse (Mesarya SK)
2 Maç

Yusuf Pehlivanoğlu (Cihangir GSK)
1 Maç

Ersen Esmerarslan (Binatlı YSK)
1 Maç

Anıljan Jorayev (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)
1 Maç

Erkal Ekşi (Geçitkale GSK)
1 Maç

Baymyrat Jumayev (Binatlı YSK)
2 Maç

Serkan Almas (Mormenekşe GBSK)
1 Maç

Cemal Güllet (Mormenekşe GBSK)
1 Maç

Onur Çelik (Düzkaya KOSK)
1 Maç

Arda Ozansoy (Lapta TBSK)
3 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Bayram Dağgül (M. Hacıali Yılmazköy SK)
2 Maç

İsmail Reha And (Pera L. Gençler Birliği SK)
1 Maç

Adem Ertem (Yonpaş Dumlupınar TSK)
1 Maç

Kemal Sesigüzel (Mormenekşe GBSK)
1 Maç

Ali Çavuş (M. Hacıali Yılmazköy SK)
1 Maç

 

 

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

 

1) 01.10.2023 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan M. Hacıali Yılmazköy SK – Yalova SK AKSA A2 1.Lig müsabakasının 90.dakikasında oyunun durduğu bir anda Yalova SK yedek kulübesi önünde meydana gelen olaylarda rakip takım futbolcusuna saldırıp yumruk vurdukları raporlardan tespit edilen M. Hacıali Yılmazköy SK’nın 114589 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Kamçılı’ya, 115426 lisans numaralı futbolcusu Tahir Sır’a ve 115665 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Sovukoluk’a DT 44 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

 

Ayrıca mezkûr olayda rakip takım futbolcularına karşılık vermek suretiyle saldırıp vurduğu raporlardan tespit edilen Yalova SK’nın 115981 lisans numaralı futbolcusu Muhammed Ali Çetin’e DT 44 (1) ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Bilgi ve gereği rica olunur.

 

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN
KTFF Disiplin Kurulu Başkanı

05/10/2023 17:02
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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