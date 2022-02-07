Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Umutcan Güdelek (Binatlı YSK)

2 Maç

Eran Çelik (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Berkay Emirkan (Cihangir GSK)

1 Maç

Erce Çakmak (Yalova SK)

2 Maç

Mertkan Tatar (Maraş GSK)

1 Maç

Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)

1 Maç

Fatih Zabun (SFC Dörtyol SK)

2 Maç

Yaşar Beyazyüz (Karşıyaka ASK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Talat Şentürk (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Ahmet Taşer (SFC Dörtyol SK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hüseyin Özbilen (Mormenekşe GBSK)

Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü)

Özcan Altunterim (Yalova SK)

Abdullah Umut (Binatlı YSK)

Saydam Soy (Karşıyaka ASK)

Ulaş Candanal (Gönyeli SK)

Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK)

Fikri Arslan (Binatlı YSK)

Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)

Ertu Gazi (Karşıyaka)

Zübeyir Elmazoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Berat Kurtay (SFC Dörtyol SK)

Mustafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Hasan Yumuşak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)

Anıl Uçmaz (Gönyeli SK)

Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)

Yiğit Bebek (SFC Dörtyol SK)

Bill Osman Beyza (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Asaf Onbaşı (Mesarya SK)

Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

Mehmet Ali Cemal Poyrazer (Yalova SK)

Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı TSK)

Kaan Ayseki (Çanakkale TSK)

Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)

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07/02/2022 17:30