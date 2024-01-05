Disiplin kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-30 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Barış Kaya (Yenicami AK)

1 Maç Bünyamin Elma (Gönyeli SK)

1 Maç Çağlar Toklu (Mesarya SK)

2 Maç Hudaynazar Dovletnazarov (Doğukent SK)

1 Maç Hüseyin Ege Maraba (Pera L. Gençler Birliği SK)

3 Maç Nersin Osman (Esentepe KKSK)

2 Maç Ömer Bayraktar (Gönyeli SK)

1 Maç Yusuf Altıner (Mesarya SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Hamza Uçar (Gönyeli SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR İlker İnceler (Miracle Karşıyaka ASK) Kaan Savaşkan (Lefke TSK) İbrahim Çıdamlı (Göçmenköy İYSK) Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı TSK) Muhammed Ali Uçar (Küçük Kaymaklı TSK) Hüseyin Yeşilbaş (Geçitkale GSK) Ufuk Şimşek (Mağusa Türk Gücü) Muhittin Tümbül (Cihangir GSK) Okan Göktürk (Mesarya SK) Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK) Olcay Mahmut Aykut (Yonpaş Dumlupınar TSK) Kahraman Dönmez (Gönyeli SK) Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu) Süleyman Şeb (Hamitköy ŞHSK) Eşref Özkul (Girne Halk Evi) Furkan Doğan (Miracle Karşıyaka ASK) Laurys Ndong Meye (Cihangir GSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 30.12.2023 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Larnaka Gençler Birliği SK ile 1461 İskele Trabzonspor arasında oynan Asbuzu U16 Ligi 6.Grup müsabakasının bitiş düdüğüne müteakip 116532 lisans numaralı 1461 İskele Trabzonspor futbolcusu Efe Yanmaz müsabaka hakemine yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve darp fiilleri neticesinde KTFF Soruşturma mercii tarafından DS-11/2023-2024 sayılı sevk kararı ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz sevk kararı ışığında hakem raporları incelenmiş ve 1461 İskele Trabzonspor oyuncusu Efe Yanmaz’ın müsabaka hakemine yönelik arka tarafından koşarak sağ eliyle sağ kulağı üzerine yumruk vurmak suretiyle saldırı ve darp eyleminde bulunduğu, polislerin müdahalesi neticesinde uzaklaştırıldığı, müsabaka hakemlerinin polis gözetiminde soyunma odasına gittiği ve yine polis gözetiminde stadı terk ettiği, müsabaka hakeminin darp raporu alarak ilgili oyuncu hakkında poliste şikâyetçi olduğu ve şikâyetinin devam ettiği kurulumuz tarafından tespit edilmiştir.

Dolayısı ile 1461 İskele Trabzonspor oyuncusu 116532 lisans numaralı Efe Yılmaz’ın DT.44’üncü maddesini ihlal etiği gerekçesiyle ilgili oyuncuya DT 44/1/a göre 15 ( On Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı