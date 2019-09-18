Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-16 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

KIRMIZI KART CEZALILARI

TAKIM/FUTBOLCU

CEZA

HERVE AMANI-ÇETİNKAYA TSK (1 Maç)

MEHMET KAYGISIZ-GENÇLİK GÜCÜ TSK (3 Maç)

SEZGİN DAĞ-GENÇLİK GÜCÜ TSK (1 Maç)

EMRE KUVVETLİŞAHİN-MORMENEKŞE (3 Maç)

SERTAN BULUT-GENÇLER BİRLİĞİ (1 Maç)

RİFAT İNCE-GÖRNEÇ KSK (1 Maç)

İRFAN ÖZBAYSAL-MESARYA SK (2 Maç)

18/09/2019 13:37