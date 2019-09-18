Disiplin Kurulu Kararları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-16 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
18/09/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-16 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
KIRMIZI KART CEZALILARI
TAKIM/FUTBOLCU
CEZA
HERVE AMANI-ÇETİNKAYA TSK (1 Maç)
MEHMET KAYGISIZ-GENÇLİK GÜCÜ TSK (3 Maç)
SEZGİN DAĞ-GENÇLİK GÜCÜ TSK (1 Maç)
EMRE KUVVETLİŞAHİN-MORMENEKŞE (3 Maç)
SERTAN BULUT-GENÇLER BİRLİĞİ (1 Maç)
RİFAT İNCE-GÖRNEÇ KSK (1 Maç)
İRFAN ÖZBAYSAL-MESARYA SK (2 Maç)