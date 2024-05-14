Disiplin Kurulu Kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-10-11-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig Play-Out, AKSA 1.Lig Play-Off ve Play-Out, Northernland Kıbrıs Kupası, Ahmed Sami Topcan Kupası ve Red7Oil U14 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hamdi İşkey (Yalova SK) 3 Maç Uğur Soyak (Lapta TBSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Niyazi Özekmekçi (Yalova SK) 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Ahmet Eser Aksoy (Gönyeli SK) Orhan Kalaycı (Dem’s Cons. Çanakkale TSK) Ahmet Sezer Artan (Lapta TBSK)