Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-7 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi. KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle; KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Arif Öztürk (Geçitkale GSK)

1 Maç Azad Akın (Lapta TBSK)

1 Maç Buğra Gürses (Lefke TSK)

1 Maç Cemil Yüceden (M. Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç Eren Tip (Yalova SK)

1 Maç Fuat Kurt (M. Hacıali Yılmazköy SK)

1 Maç Hakan Deniz (Mormenekşe GBSK)

1 Maç Hakkı Duvarcı (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK)

1 Maç Kenan Doğu (Girne Halk Evi)

2 Maç

Umutcan Halil İneci (Yalova SK)

1 Maç Vilmar Paulino Amorim (Doğan Türk Birliği)

3 Maç Yunus Altınçay (Yalova SK)

3 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Derviş Dağman (Yalova SK)

1 Maç Doğul Civisilli (Pera L. Gençler Birliği SK)

2 Maç İsmail Soydan (Mesarya SK)

1 Maç Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya SK)

1 Maç Murat Aslan (Yalova SK)

1 Maç Murat Kürşat Karakuş (Türk Ocağı Limasol)

2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Abdullah Atma (Ozanköy SK) Barın Bozak (Dem’s Cons. Çanakkale TSK) Ege Can Açıkportalı (Esentepe KKSK) Hakan Karacaoğlu (Cihangir GSK) Hüseyin Burak Bekler (Yenicami AK) Hüseyin Şahali (Çetinkaya TSK) İbrahim Kaba (Gönyeli SK) İlker Tek (Miracle Karşıyaka ASK) İrfan Özbaysal (Mormenekşe GBSK) Kemal Solkanat (Lefke TSK) Mehmet Gürler (Lapta TBSK) Murat Erişik (Ozanköy SK) Mustafa Ali Öztürk (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Necip Birinci (Lapta TBSK) Obada Felix (Yeniboğaziçi DSK) Ömer Kotbaş (Ünimar Maraş GSK) Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Rıfat Yıldırım (Miracle Karşıyaka ASK) Salih Say (M. Hacıali Yılmazköy SK) Sami Sarpten (Türk Ocağı Limasol) Seymen Tufan Keleş (Geçitkale GSK) Yakup Şen (Yenicami AK) Zafer Emre Taşkın (Ozanköy SK) KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI 1) 04.02.2024 tarihinde Güzelyurt Sentetik Sahası’nda oynanan Yalova SK – M. Hacıali Yılmazköy SK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, maçın hakemine yönelik hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği keza rakip takım futbolcusunun yüzüne tokat attığı raporlardan tespit edilen Yalova SK 114258 lisans numaralı futbolcusu Mehmetali Cemal Poyrazer’e DT 41(1) ve DT 44(1) ihlallerinden dolayı ilgili maddeler uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur. Av. Gizem BAHRİ SOYDAN

KTFF Disiplin Kurulu Başkanı