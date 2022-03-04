Disiplin Kurulu Kararları açıklandı, Göktaş'a 5 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Doğan Selahattin Yeşiloğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç Güven Latif (SFC Boğaziçi SK)

1 Maç Muratcan Kocaman (Göçmenköy İYSK)

1 Maç Arda Güler (Yılmazköy SK)

1 Maç Mustafa İlkay Bayat (Yılmazköy SK)

2 Maç Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Mejdi Direniş (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç Yusuf Yıldız (Baf Ülkü Yurdu)

1 Maç Muhammet Ali Kaynarca (Merit Alsancak Yeşilova)

2 Maç Mustafa Tekpınar (İncirli SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Celal Avşar (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç Mustafa Dağaşaner (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR İlker İnceler (Türk Ocağı Limasol) Reşit Erişik (Göçmenköy İYSK) Fırat Ersalan (Yenicami AK) Talat Dağer (Gönyeli SK) Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği) Taner Bingöllü (Cihangir GSK) İlker Tek (Türk Ocağı Limasol) Mehmet Dövencik (Maraş GSK) Serkan Tebelleşol (Maraş GSK) Mehmet Ali Demir (Girne Halk Evi) Hakan Yazıcı (Çanakkale TSK) Erdinç Yılmaz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) Berkay Üstünçekicer (Gönyeli SK) Ahmet Güliçli (Doğan Türk Birliği) Devran Ali Güneş (Esentepe KKSK) Yusuf Özişleyen (Yeniboğaziçi DSK) Ali Kerim Yeşim (Baf Ülkü Yurdu) Berkem Saydağ (Yeniboğaziçi DSK) Mustafa Kabişteke (Bostancı Bağcıl SK) Kazım Şimşek (Mesarya SK) Yusuf Balıkçı (Karşıyaka ASK) Ömer Akman (Çetinkaya TSK)

27/02/2022 tarihinde, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı TSK-Yenicami Ağdelen Kulübü AKSA Süper Lig A Takım müsabakasında, 102792 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Göktaş’ın, rakibinin yüzüne kafasıyla vurduğu raporlardan tespit edilmiş olduğu cihetle, DT 43.ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği iler karar verilmiştir.

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04/03/2022 10:53