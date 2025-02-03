Disiplin Kurulu şike araştırması için adım attı
03/02/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Beran Kende Boros (Doğan Türk Birliği)
2 Maç
Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı Limasol SK)
1 Maç
Elhadj Abdurrahmane Bah (Yenicami AK)
1 Maç
Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)
2 Maç
Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol SK)
1 Maç
İbrahim Çıdamlı (Gönyeli SK)
2 Maç
İlknur Deniz (Hamitköy ŞHSK)
2 Maç
Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)
2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
3 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU
KULÜP
Ali Tüfekçi
Düzkaya KOSK
Azad Karımov
Atoll Kozanköy KSK
Can Genç
Maraş GSK
Çağlar Toklu
Mesarya SK
Emre Bayırlı
Düzkaya KOSK
Ertan Bulut
Mormenekşe GBSK
Hacı Durdu Özer
Vadili TÇBSK
Halil İbrahim Kızılboğa
Lapta TBSK
Mehmet Enes Alkış
Gönyeli SK
Mehmet Kaygısız
Küçük Kaymaklı TSK
Metehan Ordu
Northernland Dipkarpaz SK
Murat Güçver
Mağusa Türk Gücü
Mustafa Gün
DND L. Gençler Birliği SK
Mustafa Gürbüz
Türk Ocağı Limasol SK
Mustafa İnanç
Maraş GSK
Nfanly Sylla
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Osman Şanverdi
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Rüstem Cemsal Baysaloğlu
Çetinkaya TSK
Samet Yakup Kurt
Maraş GSK
Selçuk Dilik
Atoll Kozanköy KSK
Selim Saygı
Doğan Türk Birliği
Umut Menteş
Vadili TÇBSK
Yusuf Kondoz
Çetinkaya TSK
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-11/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
1) KTFF yönetim kurulu, Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu yazılı itiraz dilekçesi sebebiyle Miracle Değirmenlik SK’’nin ve yine aynı itiraz dilekçesine istinaden 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmesine karar vermiştir. KTFF Yönetim Kurulu Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına karar vermiştir.
Kurulumuz, Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesini incelemiştir. Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, Miracle Değirmenlik SK’nin Esentepe KKSK kalecisi Ahmet Vatanseven’e para karşılığı şike yapması için 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ı kullandığı iddia edilmektedir.
Esentepe KKSK tarafından yapılan şike iddiaları ile ilgili KTFF Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan ve halen yürürlükte olan Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı bulunmaktadır. Özel düzenleme kapsamında değerlendirdiğimiz Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı yapılan itiraz dilekçesine konu iddiaları birebir ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, itiraz dilekçesine konu iddiaların Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul tarafından ilgili Talimat da yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenerek rapor hazırlanmasının gerektiği kanaatindeyiz. Sonuç olarak, KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen meseleye ilişkin olarak Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul’un Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi ve Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi uyarınca yapılan iddiaları incelemesini ve rapor düzenlemesini tavsiye ederek konunun KTFF Yönetim kuruluna havale edilmesine oybirliği ile karar verilir. Yapılacak inceleme sonucunda çıkacak olan rapor Kurulumuz tarafından değerlendirilerek konu ile ilgili karar verilecektir. İnceleme süresince KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına ilişkin verilen kararın devamına oy birliği ile karar verilir.