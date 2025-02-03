Disiplin Kurulu şike araştırması için adım attı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 31 Ocak – 2 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Beran Kende Boros (Doğan Türk Birliği)

2 Maç

Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

Elhadj Abdurrahmane Bah (Yenicami AK)

1 Maç

Emre Sünmez (Northernland Dipkarpaz SK)

2 Maç

Eren Aygün (Türk Ocağı Limasol SK)

1 Maç

İbrahim Çıdamlı (Gönyeli SK)

2 Maç

İlknur Deniz (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç

Mehmet Barak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Mustafa Salk (Doğan Türk Birliği)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Mertol (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç

Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU

KULÜP

Ali Tüfekçi

Düzkaya KOSK

Azad Karımov

Atoll Kozanköy KSK

Can Genç

Maraş GSK

Çağlar Toklu

Mesarya SK

Emre Bayırlı

Düzkaya KOSK

Ertan Bulut

Mormenekşe GBSK

Hacı Durdu Özer

Vadili TÇBSK

Halil İbrahim Kızılboğa

Lapta TBSK

Mehmet Enes Alkış

Gönyeli SK

Mehmet Kaygısız

Küçük Kaymaklı TSK

Metehan Ordu

Northernland Dipkarpaz SK

Murat Güçver

Mağusa Türk Gücü

Mustafa Gün

DND L. Gençler Birliği SK

Mustafa Gürbüz

Türk Ocağı Limasol SK

Mustafa İnanç

Maraş GSK

Nfanly Sylla

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Osman Şanverdi

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Rüstem Cemsal Baysaloğlu

Çetinkaya TSK

Samet Yakup Kurt

Maraş GSK

Selçuk Dilik

Atoll Kozanköy KSK

Selim Saygı

Doğan Türk Birliği

Umut Menteş

Vadili TÇBSK

Yusuf Kondoz

Çetinkaya TSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-11/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

1) KTFF yönetim kurulu, Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu yazılı itiraz dilekçesi sebebiyle Miracle Değirmenlik SK’’nin ve yine aynı itiraz dilekçesine istinaden 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmesine karar vermiştir. KTFF Yönetim Kurulu Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına karar vermiştir.

Kurulumuz, Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesini incelemiştir. Esentepe KKSK tarafından yapılan itiraz dilekçesinde, Miracle Değirmenlik SK’nin Esentepe KKSK kalecisi Ahmet Vatanseven’e para karşılığı şike yapması için 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ı kullandığı iddia edilmektedir.

Esentepe KKSK tarafından yapılan şike iddiaları ile ilgili KTFF Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan ve halen yürürlükte olan Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı bulunmaktadır. Özel düzenleme kapsamında değerlendirdiğimiz Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı yapılan itiraz dilekçesine konu iddiaları birebir ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, itiraz dilekçesine konu iddiaların Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul tarafından ilgili Talimat da yer alan düzenlemeler çerçevesinde incelenerek rapor hazırlanmasının gerektiği kanaatindeyiz. Sonuç olarak, KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen meseleye ilişkin olarak Şike Araştırma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Talimatı kapsamında kurulacak olan Kurul’un Disiplin Talimatı’nın 56. Maddesi ve Müsabaka Talimatı’nın 26. Maddesi uyarınca yapılan iddiaları incelemesini ve rapor düzenlemesini tavsiye ederek konunun KTFF Yönetim kuruluna havale edilmesine oybirliği ile karar verilir. Yapılacak inceleme sonucunda çıkacak olan rapor Kurulumuz tarafından değerlendirilerek konu ile ilgili karar verilecektir. İnceleme süresince KTFF Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Talimatı’nın 77. Maddesi kapsamında 104422 lisans numaralı futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nin kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın idari tedbirli olmalarına ilişkin verilen kararın devamına oy birliği ile karar verilir.

