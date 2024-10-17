Disiplin kurulu Topaloğlu’nu kınadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu'na kınama cezası verilmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.



Açıklama şöyle;

13.10.2024 tarihinde Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Mağusa Türk Gücü – Yenicami AK müsabakası ile ilgili olarak 03.10.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu tarafından Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu aleyhine verilen 3 maçlık cezasının devam ettiği süre içerisinde KTFF Disiplin Talimatının 50. Maddesine aykırı olarak Cezaların infaz rejimine uymaması nedeniyle KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-3/2024-2025 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu, avukatı Özlem Kocagöz ile birlikte kurulumuza gelerek sözlü savunma vermiştir. Hasan Topaloğlu sevk konusu ile ilgili olarak maç öncesinde sahaya girdiğini kabul ederek, maç hakemine başarılar dilediğini, maç zemininin yeni yapılması nedeniyle onu görmek için saha içerisine girdiğini, oyuncularının ısınma hareketleri yaptığı bölümden oldukça uzakta olduğu, hiçbir şekilde yanlarına gitmediğini, herhangi bir irtibatı olmadığını, maç hakemi ile kısa süreli konuşmasının ardından saha içerisinden ayrıldığını söylemiştir. Yine Hasan Topaloğlu yaptığı açıklamada maç esnasında, maçın devre arasında ve maç sonrasında gerginlikler yaşandığını, tartışmalar çıktığını söylemiş, maçın bitiminin ardından KTFF Disiplin Talimatının 92. Maddesinde yer alan 15 dakikalık bekleme süresi içerisinde soyunma odası bölgesine gittiğini, soyunma odasına fiziken girmediğini, sadece soyunma odası penceresinden oyuncularına soyunma odasından çıkmamalarını, sakin kalmalarını söylediğini, amacının iyi niyetli olarak olayların büyümesini engellemek olduğunu belirtmiştir.

Maç öncesinde sahaya girmesi ile ilgili beyanları hakkında maç hakemi Emre Öztaşlı ile Kurulumuz görüşerek Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu’nun söylemlerini teyit etmiştir. Yine maç görüntüleri tarafımızca değerlendirildiğinde gergin bir maç olduğu, tartışmaların yaşandığı tarafımızca da tespit edilmiştir. Savunmasında belirttiği, olayların büyümesini engelleme maksadıysa soyunma odasının sadece pencereden beyanda bulunduğu hususlarının aksine herhangi bir şahadet huzurumuzda bulunmamaktadır. Dolayısıyla Yenicami AK teknik sorumlusunun yaptığı bu izahatlara itibar etmeyi uygun görürüz.

Yukarıda iktibas edilen izahatlara bakıldığı zaman, Yenicami AK teknik sorumlusunun KTFF Disiplin Talimatı’nın 92. Maddesinde düzenlenen SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI’na aykırı hareket ederek 50. Maddesinin (c) fıkrasını ihlal edildiği tarafınca kabul edildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu’nun Disiplin Talimatının 50. Maddesinin (c) fıkrasını ihlal edildiğini tespit ederiz.

Ceza takdiri yaparken Yenicami AK teknik sorumlusunun beyanlarını dikkate aldığımız zaman, Yenicami AK teknik sorumlusunun herhangi bir taktik vermediği, olayları engellemek amacıyla soyunma odasının bulunduğu bölgeye gittiği, yine maç görüntülerini izlediğimiz zaman Yenicami AK teknik sorumlusunun soyunma odasına tam anlamıyla girmediği ve müsabakaya müdahalede bulunduğundan söz edilemeyeceğine kanaat getirdiğimiz cihetle Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu’na mülayim davranmayı uygun görürüz.

KTFF Disiplin Talimatı’nın 4. Maddesi aynen şöyledir:

(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve KTFF kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.

(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.

İlgili maddeye bakıldığı zaman Disiplin Talimatı Kurulumuza uygun gördüğü hallerde ilgili Talimatta düzenlenen cezaların hafifletilmesine yetki verdiği görülmektedir. İtibar ettiğimiz Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu’nun beyanlarını özel şart olarak değerlendirerek bir defaya mahsus olarak Yenicami AK teknik sorumlusu Hasan Topaloğlu’na kınama cezası verilmesine oybirliği ile karar veririz.