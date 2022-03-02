Disiplin Kurulu yarın toplanıyor

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu haftalık toplantısını yarın gerçekleştirerek Düzkaya-Çetinkaya maçındaki olayları da görüşecek.

Maçın yardımcı hakemi Necmi Bulut'un maç sonrası darp edilmesi nedeniyle saha olaylarından Disiplin Kuruluna sevk edilen Çetinkaya Kulübü ve yöneticileri ile futbolcusu duruşmalı oturumda savunma yapacak.

Disiplin Kuruluna sevk edilen Çetinkaya Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ile yöneticileri Süleyman Yemen ve Özkan Kösezade, futbolcu Yusuf Kondoz Disiplin Talimatının 41.ve 44. maddelerinden yargılanacak.

Bu maddeler ışığında müsabaka hakemine yönelik fiili saldırı ve darp eylemleri ile kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit eylemleri raporlarda yer aldığından görüşülecek. Çetinkayalıların avukatlarıyla katılacağı kurul toplantısında maç sonrası gerçekleşen olayların görüntülerinin de inceleneceği öğrenildi.

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02/03/2022 21:27