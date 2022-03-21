Disipline sevk edilen sporcular açıklandı  

KTFF Soruşturma Merci 21 Mart 2022 tarihinde aşağıdaki sevk kararlarını almıştır.

1) 20 Mart 2021 tarihinde 17169 maç numarası ile SFC 1461 İskele Trabzon SK ile Mehmetçik TÇBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi müsabakasından sonra, Mehmetçik TÇBSK’un 2633 lisans numaralı Antrenörü Vural Köseoğlu’nun hakeme yönelik sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür söylemleri dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

2) Yine, 17169 maç numaralı müsabakanın ardından yapılan paylaşımlarda, müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırıda bulunan ve hakaretamiz söylemleri tespit edilen 111938 lisans numaralı Mehmetçik TÇBSK futbolcusu Mustafa Kırmızıyüz’ün KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

3) 20 Mart 2022 tarihinde 17168 maç numarası ile Yenierenköy TSK ile Vadili TÇBSK arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Ligi Kırmızı Grup müsabakasında, Vadili TÇBSK’nın 2479 lisans numaralı Kulüp Başkanı Menderes Aktaş ve 4524 numaralı yöneticisi Mustafa Zahteroğluları’nın müsabaka hakemine yönelik kişilik haklarına saldırı, hakaret ve küfür söylemleri dolayısıyla KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca BTM Disiplin Kurulu’na sevk edilmesilerine;

4) Yine, 17168 numaralı maçta, Vadili TÇBSK’nın yaratmış olduğu saha olaylarından ve KTFF talimatlarına aykırı harekette bulunmaları nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın, sırasıyla, 52. ve 46. maddeleri uyarınca Vadili TÇBSK’nın BTM Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir.

5) 19 Mart 2022 tarihinde 16718 maç numarası ile Miracle Değirmenlik SK ile Larnaka Gençlerbirliği SK arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakası sonrasında Larnaka Gençler Birliği SK 21.03.2022 tarihinde KTFF'ye yazılı bir itiraz dilekçesi sunmuştur. İtiraz dilekçesinde Miracle Değirmenlik'in KTFF talimatlarına aykırı harekette bulunduğu iddia edilmiştir. Bu bağlamda Miracle Değirmenlik SK’nın, KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

6) 19 Mart 2022 tarihinde 17155 maç numarası ile Maraş GSK ile Mormenekşe GBSK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig müsabakasında, 113943 lisans numaralı Maraş GSK futbolcusu Enes Taşkıran’ın rakibine yönelik saldırı ve darp eyleminden dolayı KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

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21/03/2022 17:30