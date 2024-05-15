Dışişleri, Arnavut Camii saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Limasol’daki Arnavut Camii’ne yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların tekrarlanmasının Güney’deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına beslenen tahammülsüzlüğün tezahürü olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi'nin Güney’deki camilere yapılan saldırıları cezasız bıraktığının, suçların bu nedenle tekrarlandığının ifade edildiği Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının kültürel ve dini mirasına yapılan saldırının cezasız kalmaması, faillerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılması talep edildi.

Bakanlığın açıklamasında, duvarlarına yazılar yazarak tahribata uğratılan Arnavut Camii’ne yapılanların Güney Kıbrıs’taki İbrahimağa Köprülü Camii, Larnaka Büyük Camii, Denya Camii gibi birçok tarihi camiye yapılanlardan bağımsız yorumlanamayacağını da vurgulandı.

“Bu yöndeki saldırıların devamlılığı, Güney’deki ırkçı zihniyetin, Türk ve İslam varlığına karşı beslenen tahammülsüzlüğün tezahürüdür” denilen Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Rumlara her ay düzenli olarak, farklı şehirlerimizdeki kiliselerde kendi seçtikleri papazlar önderliğinde yıllardır toplu ibadet izni veriliyor. Bu toplu ibadet izinlerine rağmen 2019 yılından bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan cami ve tekkelere toplu ziyaret taleplerimizin sadece birine, bu yıl olumlu yanıt alınmış ve bu ziyarette de kendi seçtiğimiz imamlarımızla ibadet etmemize izin verilmemiştir.

Devletimizin Kıbrıslı Rumların din ve ibadet özgürlüğüne gösterdiği hoşgörüye rağmen vatandaşlarımızın dini özgürlüklerine getirilen bu kısıtlamalar, camilerimize yıllardır yapılan düzenli saldırılar ve bu saldırıların cezasız bırakılması, iki taraf arasındaki vizyon farklılığını, tarafların dini özgürlüklere yönelik tolerans ve hoşgörüsünü, iki tarafın konuya yaklaşımındaki dengesizliği açıkça gözler önüne sermektedir.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki camilerimize yapılan saldırılar yıllar içerisinde cezasız bırakılmakta ve böylelikle bu suçlara yenilerinin eklenmesine Rum yönetimince çanak tutulmaktadır. Rum yönetimini bu kez kültürel ve dini mirasımıza yapılan bu saldırıyı cezasız bırakmamaya, saldırının faillerini en kısa zamanda tespit ederek cezalandırmaya ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz.”