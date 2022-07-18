Dışişleri Bakanı Bakan Ertuğruloğlu, Türk Yıldızlarını kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere ülkemizde bulunan, Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Mustafa Kemal Koyunluoğlu ve pilotlarını kabul etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Türk Yıldızları, Bakan Ertuğruloğlu'na ziyaret anısına üzerinde Türk Yıldızları uçaklarının bulunduğu resim takdim etti.

Bakan Ertuğruloğlu da Türk Yıldızlarına teşekkür ederek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına plaket verdi ve başarılar diledi.

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18/07/2022 17:16