Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul’da düzenlenen “10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı”na katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen “10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı”nda, Tahsin Ertuğruloğlu’na, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ve Muavin Konsolos Mehmet Tuncan eşlik etti.

Kurultayın ilk gününde, Türk Devletleri Teşkilatı ve Dünya Türk İş Konseyi arasında “ekonomik bağların güçlendirilmesi ve artırılması” amacıyla ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

İki gün sürecek kurultay, başta diaspora temsilcileri olmak üzere Türk ve yabancı devlet yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve iş insanlarının bir araya gelmesine olanak sağlayacak.