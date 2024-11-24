Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

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24/11/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü andı, öğretmenlerin gününü kutladı.

Ertuğruloğlu mesajında şöyle dedi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği günün yıl dönümünde, varoluş mücadelemizin mihenk taşlarından olan fedakâr öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlarım.

Bu anlamlı günde, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyor, öğretmenlerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”

24/11/2024 09:51
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TAGS: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı
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