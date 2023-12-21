Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, 50’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle TAK’ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 50’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı, Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman ve çalışanlar tarafından karşılanan Ertuğruloğlu, TAK’ın 50’nci yıl pastasını kesti.

TAK çalışanlarıyla birlikte anı fotoğrafı çektiren Ertuğruloğlu, yaptığı konuşmada Ajansın 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

TAK çalışanlarına fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ertuğruloğlu, “Temennimiz ve çabamız ikinci 50 yılınıza daha iyi çalışma koşullarında girmeniz yönündedir” dedi.

Ertuğruloğlu, TAK'ın özel değil, devletin resmi ajansı olduğunu ve her zaman devletten yana bir duruş sergilemesi gerektiğini de vurguladı.

TAK’ı çok sık ziyaret etmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, bunun sebebinin de bazı kesimler tarafından “TAK’a müdahale ediyor” yorumlarına fırsat vermemek olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’dan Ajansın çalışmaları ile Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla yenilenen bina hakkında da bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Ertuğruloğlu’na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu da eşlik etti.