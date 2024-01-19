Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertuğruloğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektikleri, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel olarak eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafına oy veren Ertuğruloğlu, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Depremin umudu" karesini oylayan Ertuğruloğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu oylama sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin müthiş olduğunu ve olayları başarıyla yansıttığını kaydederek insanın, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraflara bakarken zorlandığını söyledi.

Ertuğruloğlu, AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların oldukça başarılı ve anlam yüklü olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Oylamaya sunulan her bir fotoğraftan bir kitap yazarsınız. Fotoğrafları çekenleri tebrik etmek lazım. Bu anları yakalamak ve fotoğraflamak büyük bir özellik. Anadolu Ajansının her sene düzenlediği bu etkinliği takdirle karşılıyoruz. Bizim de bu kareleri seçerek bu etkinliğe bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize."