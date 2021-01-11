Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Ankara’da temaslarda bulunuyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya giden Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarına bugün başlayacak. Ertuğruloğlu, ilk önce Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Ardından, Türkiye saati ile (TSİ) 12.00’de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya gelecek. Başbaşa yapılacak görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek.

İki bakan 13.30′ da (TSİ) ortak basın açıklaması yapacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bakan Çavuşoğlu’nun ardından, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la da görüşecek.

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11/01/2021 09:41