Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'taki temasları çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan’ın BM nezdindeki Daimi Temsilcilik ofisinde görüşen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Karabağ’da gerçekleştirilen antiterör operasyonunun başarılı olmasından dolayı mevkidaşını tebrik etti.

Ertuğruloğlu, kardeş Azerbaycan halkı tarafından Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verilen desteğe de teşekkür etti.