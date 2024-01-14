Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Dr. Küçük’ü andı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ömrünü Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine adayan, Kıbrıs Türkü’nün en zor yıllarında gösterdiği liderlikle varoluş mücadelesinde Kıbrıs Türkü’nün direncini kuvvetlendiren özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 40’ncı yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.

Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, lider, gazeteci, hekim ve fikir insanı olarak Kıbrıs Türk halkının örgütlenmesine, Kıbrıs davasının anavatan Türkiye’ye ve dünyaya duyurulmasında önderlik eden Dr. Küçük’ün, “Türkiye için hayati olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası, Türkiye’siz hiçbir zaman halledilemez ve edilemeyecektir” sözlerinin, milli Kıbrıs davalarında her zaman rehberleri olacağını vurguladı.