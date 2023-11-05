Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ecevit’i andı

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05/11/2023

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ecevit’i andı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı Bülent Ecevit’in 17’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu mesajında, “Türk siyasetinin yetiştirdiği değerli isimlerden, Kıbrıs’a barış ve huzuru getiren, Kıbrıs Türklerini yok olmaktan kurtaran 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın kararını veren Türk hükümetinin Başbakanı, şair, yazar ve gazeteci kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit’i 17. ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

 

05/11/2023 13:51
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TAGS: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Ecevit’i andı
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