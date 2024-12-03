Bakan Ertuğruloğlu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, 2 Aralık 2024 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Meşhed şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Sayın Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilata gözlemci üye olarak kabul edildiği 1992 yılından itibaren Teşkilatın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalara etkin bir şekilde destek ve katılım sağladığını ifadeyle, EİT üyesi ülkelere 25 - 26 Kasım 2024 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilen 4. Ekoturizm Uzmanlar Grubu Toplantısı'na katılımları ve vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Bakan Ertuğruloğlu devamla, Kıbrıs konusundaki güncel gelişmelere ilişkin olarak muhataplarını bilgilendirdi. Sayın Ertuğruloğlu ayrıca, Meşhed ziyareti süresince EİT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları ve Bakan Yardımcıları ile bir araya geldi.

Bakan Ertuğruloğlu’na, Meşhed temasları sırasında, Üçüncü Sekreter Mehmet Tuncan eşlik etti.