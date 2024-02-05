Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Fenerbahçeliler Derneği yönetimini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimini kabul etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı kabulde, 6 ocakta gerçekleştirilen 9’uncu olağan genel kurul ile göreve başlayan Raşit ve yönetim kurulu üyeleri, derneğin kurucu üyesi de olan Ertuğruloğlu’na üzerinde ismi yazılı olan Fenerbahçe forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, sıcak karşılama için Bakan’a teşekkürlerini sundu. Yönetim kurulu üyeleri ve Ertuğruloğlu arasında, Fenerbahçe ile ilgili ülkede yapılabilecek etkinlikler ele alındı. Bakan Ertuğruloğlu, başkan ve yönetim kurulu üyelerine, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.