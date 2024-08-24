Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Galip Mendi için taziye mesajı yayımladı

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24/08/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Galip Mendi için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da yapan eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında, “KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan, değerli dostum Emekli Orgeneral Galip Mendi’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Galip Mendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına, sevenlerine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

24/08/2024 22:28
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TAGS: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu
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