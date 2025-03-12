Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GAÜ öğrencilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerini milli Kıbrıs davası ve süreç hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ziyarette, Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu, Doç. Dr. Sadık Akyar ile Yrd. Doç. Dr. Alper Gülbay da hazır bulundu.