Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GAÜ öğrencilerini kabul etti

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
12/03/2025

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, GAÜ öğrencilerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) öğrencilerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencilerini milli Kıbrıs davası ve süreç hakkında bilgilendiren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ziyarette, Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu, Doç. Dr. Sadık Akyar ile Yrd. Doç. Dr. Alper Gülbay da hazır bulundu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.