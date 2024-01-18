Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Gezeravcı’ya başarılar diledi

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18/01/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Gezeravcı’ya başarılar diledi

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin uzay yolculuğuna çıkacak ilk astronotu Alper Gezeravcı’ya tarihi görevinde başarılar diledi.

Ertuğruloğlu yayımladığı mesajda, “Anavatanımız Türkiye’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözünden ilhamla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattığı uzay çalışmaları kapsamında uzaya gidecek Alper Gezeravcı’ya tarihi görevinde başarılar diliyorum” dedi.

18/01/2024 13:05
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TAGS: Ertuğruloğlu Gezeravcı
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