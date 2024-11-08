Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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08/11/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Ertuğruloğlu, “Kahramanca bir mücadeleyle, işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturmasının 4’üncü yılında, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Karabağ’ın azadlığı uğruna kahramanca mücadele eden şehitleri rahmetle, gazilere şükranla yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

08/11/2024 12:16
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TAGS: haber, kıbrıs
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