Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: New York'ta 3'lü görüşme olmayacak

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bengü Türk TV'de Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada 23 Eylül'de New York'ta 3'lü görüşmenin olmaycağını söyledi.

Rum devletinin tüm adanın hakimi olarak görülmesinin Kıbrıs sorununun ana nedeni olduğunu belirten Ertuğruloğlu bu durumu yaratanın ise Birleşmiş Milletler’in (BM) 5 daimi üyesi olduğuna dikkat çekti.

Bakan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununun bu denli uzun süre gündemde kalmasının sebebi de yine aynı daimi üyeler ve Avrupa Birliği’dir (AB)" dedi. Kıbrıs sorununun çözülmesi için sürekli yeni görüşme çağrıları yapıldığını belirten Bakan, özellikle New York’ta yapılması planlanan toplantıya dikkat çekti. Rum tarafının üçlü görüşmeyi kabul ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ertuğruloğlu görüşmelerin ancak 4+1 formatında olabileceğini vurguladı.