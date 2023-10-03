Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, resmi ziyaret için Ankara’ya gidiyor

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03/10/2023

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, resmi ziyaret için Ankara’ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine, çalışma ziyareti için bugün öğleden sonra Ankara’ya gidiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesine ilişkin mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na, Ankara ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı eşlik edecek.

Ertuğruloğlu, temaslarını tamamlamasının ardından 5 Ekim Perşembe günü KKTC’ye dönecek.

03/10/2023 13:39
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TAGS: Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye
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