Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Tümgeneral Aytaç ile görüştü

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16/08/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Tümgeneral Aytaç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanmasından dolayı veda ziyaretinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ile görüştü.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu, kıymetli hizmetlerinden dolayı Tümgeneral Aytaç’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Kıbrıs’ta 50 yıldır kesintisiz devam eden barış ve huzurun 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sayesinde olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) önemli ve caydırıcı görevler sürdürdüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığı ile Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için asla vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Osman Aytaç da görev süresince Ertuğruloğlu ile yakın çalışma ve dayanışma içinde olduğunu belirterek teşekkür etti.

16/08/2024 15:44
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TAGS: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Tümgeneral Aytaç
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