Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı ağırladı

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18/07/2024

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları’nı ağırladı

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında KKTC’ye gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri timini ağırladı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilotlarını yeniden KKTC’de görmekten ve bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta barış ve huzurun teminatı olduğunu söyledi.

Türk Yıldızları, cumartesi Lefkoşa’daki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde ve ardından da Girne semalarında gösteri sunacak.

18/07/2024 15:49
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TAGS: Ertuğruloğlu, Türk Yıldızları, haber
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