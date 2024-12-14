Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM SUMMIT'24) çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun ile biraraya geldi.

Dışisleri Bakanı Ertuğruloğlu görüşmede, iletişim bağlamında yeni gelişmeleri takip etmenin önemine dikkat çekti.

Bu alanda yeni ufukların açılması konusunda Türkiye'nin deneyimi ve bilgisinden yararlanılması gerektiğini ifade eden Ertuğruloğlu, gerek Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), gerekse Dışişleri Bakanlığı personelinin hizmet içi eğitimi için destek istedi.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin iletişim desteğinin KKTC'nin sesinin duyulması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da, iletişimde yaşanan değişim ve gelişim konusunda işbirliği yapmaya ve KKTC'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.