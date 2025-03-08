Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan 8 Mart Mesajı: Kadınlarımız Başımızın Tacıdır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, eğitimli, donanımlı güçlü kadınlarımız, güçlü yarınlarımızın da teminatı olduğunu vurgulayarak tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Ertuğruloğlu, 8 Mart mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatın her alanında etkinliği giderek artan, sevgi, emek ve fedakarlıkları ile geleceğimizi şekillendiren tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Varoluş mücadelemizin gizli kahramanları olan kadınlarımızın devletimize yaptığı katkılar çok kıymetlidir. Eğitimli, donanımlı güçlü kadınlarımız, güçlü yarınlarımızın da teminatıdır. Başımızın tacı kadınlarımızın günü kutlu olsun.”