Dışişleri Bakanı Özersay Ankara'ya neden gittiklerini açıkladı

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sosyal medyadaki paylaşımı üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Özersay Ankara'ya gitme nedenlerini şöyle açıkladı

"Son imzalanan protokol çerçevesindeki kaynağın bir kısmı hala serbest bırakılmadı, öte yandan yeni protokolün sonuçlandırılıp imzalanması ihtiyacı var bütçe sürecinde. Sayın Fuat Oktay Türkiye’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu yetkilisidir malum. Bu yazdıklarım dışında bölgesel son gelişmeleri (Geçitkale kullanımı ve benzeri) konuşmamız durumunda o konuda da gereken açıklamayı kamuoyu ile paylaşırız"

Hüseyin Ekmekçi'nin paylaşımı şöyle:

"SİZCE NEDEN? Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay "aldıkları davet üzerine", Türkiye Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmeye gittiler...

Neden? Neden gitmiş olabilir hem başbakan hem başbakan yardımcısı?"

18/12/2019 10:01