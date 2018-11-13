Dışişleri Bakanı: Sınır kapılarında KKTC vatandaşlarına ayrımcılık yapılıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Derinya ve Aplıç kara sınır kapılarının hizmete açılmasının gecikmiş ama olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

BRT’de yayınlanan Gündem Artı programına telefonla katılarak soruları yanıtlayan Bakan Özersay, kapıların açılmasının gecikmiş ama olumlu bir gelişme olduğunu kaydederek dikkate getirilmesi gereken başka konular da olduğunu söyledi.

Özersay, hükümet göreve geldikten sonra konuyla ilgili tüm bakanlıkların kapıların açılması taahhüdünün yerine gelmesi için çaba koyduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafını temsil eden tüm tarafların ortaya koyduğu irade neticesinde olumlu bir sonuca ulaşıldığını belirtti.

“HER İKİ KAPININ DA EŞ ZAMANLI OLARAK AÇILMASI YÖNÜNDE BİR POLİTİKAYA SAHİP OLDUĞUMUZU VE BU DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYECEĞİMİZİ SÖYLEMİŞTİK”

Kapılardan sadece Derinya’nın açılması ve Aplıç’ın açılmaması gibi bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini hükümet olarak en başından ortaya koyduklarının altını çizen Bakan Özersay, “Her iki kapının da eş zamanlı olarak açılması yönünde bir politikaya sahip olduğumuzu ve bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik. Günün sonunda her iki kapının da eş zamanlı olarak açılmasını başardık. Bu hükümetin kararlı duruşu sonunda gerçekleşmiştir” dedi.

Dışişleri Bakanı Özersay, verilecek tavizin Aplıç’ın açılmaması gibi bir sonuç doğurabileceğine de işaret ederek, “Sergilemiş olduğumuz duruşun olumlu sonuç alınmasında yararı olmuştur” şeklinde konuştu.

“RUM TARAFI GEÇİŞLERLE İLGİLİ AYRIMCILIK YAPIYOR”

Başka yeni kapıların açılmasını şartlar uygun olması durumunda destekleyeceklerini vurgulayan Özersay, bunun yanında eksiklik olarak gördüğü bir hususu da dile getirdi.

“Daha önce bir kaç kez Kıbrıs Rum tarafına açıkça çağrıda bulunmamıza ve hatta somut öneri de yapmamıza rağmen, henüz sonuç alamadığımız bir taraf vardır” diyen Bakan Özersay, Rum tarafının KKTC vatandaşları arasında geçişlere ilişkin ayrımcılık yaptığını söyledi.

“TC KÖKENLİ KKTC VATANDAŞLARININ GÜNEYE GEÇEMEMESİ BİZİ RAHATSIZ EDEN BİR DURUM”

Kudret Özersay, “Rum tarafı bir ayrımcılık yapmaktadır ve bu da bizi rahatsız eden bir husustur. Bazı istisnalar hariç, TC kökenli KKTC vatandaşlarının büyük bir bölümünün Güney’e geçişine Rum Yönetimi izin vermemektedir. Bu içimizi burkan ve bizi rahatsız eden bir durumdur” dedi.

Bu gayri adil uygulamanın Rum Yönetimi tarafından ısrarla devam ettirildiğine değinen Özersay, “Temennim odur ki, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı yaptığımız önerilere daha olumlu yaklaşır ve bu konuda da bir ilerleme kaydedilir” dedi.

Bakan Özersay, Kıbrıs’ta öyle ya da böyle bir uzlaşmaya varıldığı takdirde KKTC’nin tüm vatandaşlarının kökenine bakılmaksızın Kıbrıslı Türkler ve Rumlarla aynı coğrafyada yaşayacaklarının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini de vurguladı.

“BİZ BU HAKSIZ UYGULAMANIN GİDERİLMESİ VE DÜZELTİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Dışişleri Bakanı Özersay, şöyle konuştu:

“Biz bu haksız uygulamanın giderilmesi ve düzeltilmesi için girişimlerimize devam edeceğiz. Başka kapıların açılmasını da hükümet olarak desteklemekteyiz. Ama bu kapılardan geçiş uygulamasının bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde ve ayrımcılık gözetilmeden yapılması konusundaki mücadelemizi de sürdüreceğiz.”