Dışişleri Bakanı Taçoy, konuk Azerbaycan milletvekilleri heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Hocalı Soykırımı Uluslararası Konferansı’na katılmak amacıyla ülkeye gelen bazı Azerbaycan milletvekilleri, akademisyen ve birlik başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Taçoy’un Dışişleri Bakanlığındaki makamında yer alan görüşmede, Müsteşarı İsmet Korukoğlu ve bazı Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, Azerbaycan heyetinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Azerbaycan halkıyla Kıbrıs Türk halkının aynı olayların eşdeğerli benzetmeleriyle karşı karşıya kaldığını ve bunların tarihte asla hatırlanmak istemeyecek olaylar olduğunu kaydetti.

1915’te Ermenilerin Türkiye’nin Güney Doğusunda giriştiği soykırım teşebbüsünün tekerrür ederek Hocalı Katliamında bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Taçoy, bugün Kıbrıs’ta Rum tarafının düşmanlığı devam ettirme niyetinin askerlerin papazlarla birlikte atış talimi yapmasından belli olduğunu ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Taçoy, Kıbrıs Türk halkının kendisini dünyaya anlatma konusunda Azerbaycan’dan daha şanssız durumda olduğunu, ambargo ve izolasyonun devam ettiğini belirterek, aynı kaderi paylaşan üç ülkenin bir araya gelerek dünyaya birlikte seslenmelerinin önemine işaret etti ve Azerbaycan Diaspora Bakanlığına bu konuda önemli görev düştüğünün altını çizdi.

Taçoy, konuşmasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e selamlarını da ilettti.

Azerbaycanlı milletvekilleri de, yaptıkları konuşmalarda yoğun program içerisinde zaman ayırdığı için Taçoy’a teşekkür ederek, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, KKTC-Azerbaycan Dostluk Cemiyeti ve Türk Aksakallar Birliği’nin düzenlemiş olduğu konferanslara katılmak üzere ülkede bulunduklarını ve Kıbrıs Türkleriyle Azerbaycan halklarının geçmişte benzer badireler atlatarak bugünlere geldiklerini belirttiler.

Milletvekillerinin karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkilerin artırılmasının önemine değinen ve Türk dünyasındaki devletlerin birlik olarak daha güçlü duruş sergileyebileceğini kaydeden milletvekilleri, Kıbrıs Türklerinin haklı davasını iyi bilen Azerbaycan’ın kendisi ile derdi ve kederi bir olan KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını arzuladığını ve desteklediğini ifade ettiler.

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28/02/2022 18:17