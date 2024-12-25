Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

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25/12/2024

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ertuğruloğlu, olağanüstü koşullarda kıt imkanlarla yayınlarına başlayan Bayrak Radyosu’nun (BRTK) 61. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirterek. "Kıbrıs Türkü’nün sesi olmayı sürdüren BRTK’nın bugünlere gelmesinde emeği olanları minnetle selamlıyorum, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum" dedi.

Ertuğruloğlu, BRTK’nın, 61 yıl önce “Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi” misyonuyla başladığı yayınlarının başarıyla devamını diledi.

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TAGS: Tahsin Ertuğruloğlu, haber, kktc
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