Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan taziye mesajı

ads ads ads ads
12/01/2024

ads
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan taziye mesajı

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

 

Ertuğruloğlu'nun mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Anavatanımız Türkiye’nin, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağına inancımız tamdır. Türk Milletinin başı sağ olsun"

12/01/2024 22:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ahsin Ertuğruloğlu, taziye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.