Dışişleri Bakanlarından Atina’da dörtlü zirve

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır ve Fransa Dışişleri Bakanları, 19 Kasım’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da dörtlü zirve gerçekleştirecekler.

Fileleftheros gazetesi, Atina’da gerçekleştirilecek ve Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs ve Fransa dışişleri bakanlarının katılacakları zirvenin ana konusunun ise, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olacağını aktardı.

Gazete, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’in zirveden bir gün önce Atina’ya gideceğini ve Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la başbaşa görüşme gerçekleştireceğini de aktardı.

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10/11/2021 12:29