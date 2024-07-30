Dışişleri Bakanlığı: ABD Savaş Gemisinin Güney Kıbrıs Ziyareti Gerginliği Artırıyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in Limasol Limanı'nı ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesinin, gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Doğu Akdeniz’de görev yapan 6. Filo’ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt (DDG 80), 27 Temmuz 2024 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Limasol limanına varmıştır.

“Doğu Akdeniz’de seyir özgürlüğünü sağlamak” ve “bölgedeki kriz yönetimini desteklemek” gibi gerekçelerle gerçekleştirildiği öne sürülen bahsekonu ziyaret Amerika Birleşik Devletleri’nin son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile artırdığı ‘‘stratejik ortaklığın’’ bir parçası olup, askeri konularda ABD’nin GKRY’ye verdiği desteğin bir göstergesidir.

ABD Donanmasına ait USS Roosevelt’in yanı sıra yine ABD Donanmasına ait USS San Juan isimli denizaltının son iki yıldır birçok kez “liman ziyareti” kisvesi altında GKRY’nin deniz limanlarına uğradığı hatırlanacaktır. Bu yöndeki tüm çağrı ve telkinlerimiz hiçe sayılmak suretiyle ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin adaya gönderilmeye devam edilmesi gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.

ABD Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satış yasağını 2022 yılında tamamen kaldırmış, akabinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı 18 Ağustos 2023 tarihli açıklamasıyla silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin kararını 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatıldığı duyurulmuştu.

ABD’den aldığı destekle birlikte saldırgan tavırlarını artırarak devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ABD gibi bir ülkeden açık bir şekilde askeri destek alması, Kıbrıs meselesindeki hakimiyetçi zihniyetini devam ettirmesine neden olmaktadır.

ABD ve GKRY arasında askeri alanda yapılan bu işbirliğinin, GKRY tarafından ülkemize karşı bir tehdit unsuru olarak kullanılmak istendiği açıktır.

Bu durum karşısında, KKTC Devleti olarak, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Anavatan Türkiye ile birlikte gereken her türlü adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz.”